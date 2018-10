Invito di Masterchef a Fedez dopo la bufera sul compleanno al supermercato «Vieni nella nostra cucina»

.@Fedez abbiamo un regalo di compleanno per te: ti ospitiamo nella nostra cucina così puoi vedere come abbiamo affrontato gli sprechi qui a #MasterChefIt!

Lacheha organizzato ieri sera in unsi sta trasformando in un vero e proprio caso mediatico. Dopo la bufera sui social che attacca la coppia sugli sprechi e le scuse dei Ferragnez, a tendere una mano a Fedez ci ha pensato Masterchef che dopo essere stato chiamato in causa invita il giudice dia fare un giro nelle loro cucine per capire come affrontano gli sprechi. I profilo di fedez al momento però risulta disattivato.Ma andiamo con ordine, è l'una passata quando dagli account instagram di Fedez e della Ferragni partono le stories sulla festa a sorpresa in un supermercato di Milano. Invitati divertiti, c'è chi gioca con il cibo, chi fa a gara di Karaoke. Fino a quando sui social inizia una rivolta che costringe i Ferragnez a chiedere scusa.«Come ad ogni festa - ha spiegato questa mattina la Ferragni - ci sono stati episodi di goliardia. In questo contesto, gesti che sono normali e accettati in qualsiasi party, sono stati visti da molti come ostentazione di ricchezza e perdita dei valori. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso, volevamo far passare un messaggio che è l'esatto contrario. Siamo persone che amano scherzare e prendersi in giro, ma anche persone con dei valori». Ieri notte invece, Fedez si è scusato quasi subito assumendosi tutta la responsabilità e lanciando una frecciatina agli "Indignatori", che però ha colpito anche, il cooking Show di Sky Uno: «Se l'indignazione e la morale facile arrivano da una foglia di lattuga e un panettone che ho lanciato, mangerò la foglia di lattuga e mi porterò il panettone a casa. Detto questo starò tutta la sera a vigilare che nessuno sprechi cibo. Mi sta sul c**o passare per quello che non siamo. E' incredibile che mi debba giusitificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perchè tante materie prime vengono sprecate». Proprio in riferimento a queste ultime parole che arriva un messaggio di pace e un invito dall'account twitter di: «Fedez abbiamo un regalo di compleanno per te: ti ospitiamo nella nostra cucina così puoi vedere come abbiamo affrontato gli sprechi qui a MasterChef!Usiamo gli alimenti avanzati nei pasti di produzione o li ridistribuiamo a chi ne ha più bisogno! Ti aspettiamo». Intanto l'account instagram di Fedez risulta temporaneamente disattivato.