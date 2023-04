Luca Vezil, l'ex di Valentina Ferragni: «Quella famiglia è un'accademia militaresca, sanno bene fin dove spingersi»

di Redazione web

Da social alla tv: Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, condurrà "Are You The One Italia" (disponibile su Paramount+). «Non avevo mai neanche pensato di diventare un conduttore: quando mi hanno proposto di fare questo salto non mi sentivo preparato. Per convincermi mi hanno detto che non era niente di più di quello che facevo normalmente, ogni giorno, solo che questa volta avrei avuto qualcuno che mi guidava, un canovaccio», rivela al Corriere della Sera.

Casa Ferragni

Cavolate sui social lui non le ha mai fatte. «Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c'è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo. C'è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po' restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare».

La vita prima dei social

«Studiavo all'università, la sera consegnavo le pizze e di giorno facevo il bagnino. Raccoglievo i soldi in pizzeria, a Genova, e poi raggiungevo la mia fidanzata a Milano per spenderli, spesso in posti dove facevano l'apericena. Un giorno trovammo una mail in cui dicevano a Valentina: ti regaliamo una maglietta se fai una foto in cui la indossi. Le dissi: ti piace la maglietta? Se sì allora fallo, Ti faccio io la foto. Da lì è nato tutto».

I guadagni

Cosa non si aspettava?«Che potessero girare tutti quei soldi. Il mio primo contenuto a pagamento fu la pubblicità di un caffè fatto nella cucina dei miei genitori, anche un po' bruttina. Per una foto mi diedero 50 euro. Me lo ricordano ancora i miei amici. Insomma, mi ci sono un po' ritrovato senza capire bene come è iniziato tutto». Il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d'Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più».

L'amore con Valentina Ferragni

Ma non tutto ha un prezzo: «Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ad esempio: non lo farò mai».

