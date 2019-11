Chiara Ferragni raddoppia: Unposted sbarca su Amazon

di Alessandra De Tommasi

Il documentario dell'influencer italiana più famosa al mondo, Chiara Ferragni Unposted, arriva domani su Amazon Prime Video in gran spolvero, dopo il debutto alla Mostra del cinema di Venezia e l'anteprima a New York. E così la it-girl, dopo un week- end a Disneyland Paris per inaugurare la nuova stagione Frozen e Star Wars, si è concessa anche un red carpet a due passi da San Pietro a Roma, a fianco del marito rapper Fedez, anche per festeggiare il record d'incassi al botteghino (1.601.499 euro d'incasso totale per 393 sale, con oltre 160 mila spettatori). Inoltre, con oltre 17 milioni e mezzo di follower su Instagram, ha già scalato l'Olimpo delle star e si è seduta tra gli dei di Hollywood: «Sono i miei seguaci ad aver creduto in me quando nessun altro lo faceva e parlare con loro mi fa sempre star bene, leggere i loro commenti e confrontarci».



La gioia più grande? «Sapere che la gente abbia voglia di conoscermi meglio attraverso questo progetto». Per l'occasione a firmarla è Elisa Amoruso, che prova a mostrare i dietro le quinte del lavoro dell'imprenditrice. Per farlo Chiara Ferragni ha chiuso la porta in faccia persino a Netflix che invece le aveva proposto un taglio più personale e intimo. A dispetto delle voci di corridoio, non è in arrivo per lei alcun anno sabbatico né una pausa detox dai social, il suo habitat naturale. La creatrice di The Blond Salad è la Re Mida dei millennial, che Forbes ha incoronato come la più importante influencer al mondo nell'ambito della moda, e continua a non sbagliare un colpo. Inutile appellarsi a facili snobismi, ha creato un fenomeno e sarà difficile non sbirciare almeno qualche immagine del film per cercare di carpirne qualche segreto. Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

