Chiara Ferragni, ecco la prima foto che ha visto di Fedez: «È in bagno, non chiedetemi il motivo»

Chiara Ferragni e Fedez, la royal couple dei social. Ma qual è stata la prima volta che l'influencer ha visto il volto del marito? È stato nel 2014, quando Fedez è diventato protagonista di una copertina di Rolling Stones. Lo ha raccontato in un video TikTok, mostrando ai follower dove ha posizionato l'oggetto a cui è tanto legata.

Chiara Ferragni “ruba” un nuovo accappatoio: «Ci sono cascata di nuovo!». Ma non è come sembra

Chiara Ferragni, jeans dal lato B “scoperto”: il video che fa impazzire il web

Chiara Ferragni e Fedez in cantiere per vedere la loro nuova casa: «Niente piscina nella nostra penthouse»

Il racconto

Chiara usa la piattaforma social per raccontare episodi divertenti sulla sua vita che in pochi conoscono, e i numerosi fan la seguono con passione chiedendone sempre di più. E Chiara li accontenta. Stavolta ha raccontato qual è stata la prima volta che ha visto una foto di Fedez. L'influencer viveva a Los Angeles per lavoro, quando a ottobre del 2014 è tornata in Italia per una commissione. Arrivata all'Aereoporto di Milano Malpensa passando per un'edicola ha intravisto il viso di Federico Leonardo Lucia e ha pensato: «Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero». Poi, ha aggiunto sorridendo: «Buon per lui, mi sembra proprio un figo».

Tutto questo prima che Fedez scrivesse "Vorrei ma non posto", la canzone che ha fatto incontrare e successivamente innamorare i due.

«Che spasso i Ferragnez»

Poi, Chiara conclude dicendo che non sa il motivo per cui il poster si trovi in bagno: «Sono super affezionata a questa foto, non chiedetemi perché si trova qui dentro», ha raccontato con voce ironica.

E i fan commentano divertiti: «Ahahahah, Chiara tu sai bene il motivo per cui l'hai messa in bagno...», oppure un altro utente esclama: «Che spasso i Ferragnez!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA