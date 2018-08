Ferragni e Fedez, il matrimonio a Noto: la clausola di riservatezza, il rito civile e l'aereo per gli ospiti

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mancano ormai pochi giorni e il primo settembre assisteremo al matrimonio fra Chiara Ferragni e le nozze più social e atteso dell’anno, se non della storia., da un’idea della fashion blogger e della mamma. Noto è una cittadina siciliana pronta a balzare agli onori delle cronache. Ricostruita dopo il devastante terremoto del 1693è tra Siracusa e Ragusa, è conosciuta anche come “Capitale del Barocco” e il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.Riguardo alla funzione, come annunciato dal rapper, la coppia avrebbe scelto il rito civile e quindi la cerimonia dovrebbe svolgersi a, proprio dall’altro lato della cattedrale barocca della cittadina che infatti non risulta prenotata.Il silenzio comunque per ora regna sovrano, dato che secondo quanto riporta “Vanity Fair”, sarebbero in moti ad aver firmato un contratto di riservatezza, che prevede un’ammenda di 15mila euro per chi svela i segreti dell'evento.Per i numerosi invitati la coppia avrebbe prenotato un aereo Alitalia, mentre i festeggiamenti dovrebbero tenersi in una masseria nella zona, che secondo indiscrezioni dovrebbe essere la Dimora delle Balze. Libertà per i "fortunati" presenti di riprendere e postare tutti i momenti della giornata, dato che Chiara ha fatto sapere di non aver firmato alcuna esclusiva.