Ferragnez, Mika è il primo grande assente al matrimonio: «Amico mio Fedez, mi dispiace tantissimo non venire, col pensiero ci sarò»

Ci siamo. Mancano pochi minuti al matrimonio dell'anno, quello tra. Tutto è pronto per il royal wedding italiano, dal, sede del Comune di Noto (dove si celebrerà la cerimonia, alla, un casale del 1800 trasformato per l'occasione in pieno stile Coachella e con tanto di ruota panoramica (dove si svolgerà il ricevimento). Ma ecco che a un passo dal sì arriva la prima, amico di Fedez e collega di giuria a X Factor, avrebbe dato forfait. Il motivo non è dato saperlo, ma l'artista si scusa con l'amico con un post su Instagram : «Amico mio @fedez ,non venire stasera al matrimonio da favola che tu e @chiaraferragni avete preparato (grazie per avermi raccontato tutte le sorprese che avete in serbo per stasera 😉😉) Quanto vorrei essere lì ! E ci sarò, col pensiero, e vi sarò vicino ! ❤».Insomma, Mika sembra davvero dispiaciuto di non poter partecipare alle nozze dei Ferragnez. L'artista era tra i più attesi dai fan. Tra gli ospiti vip,, che ieri sera ha partecipato alla festa di benvenuto e ci dovrebbero essere anche. Stiamo a vedere.