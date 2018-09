Ferragnez, Leone guarda Pomeriggio 5 e Fedez commenta: «Ti vedo perplesso...». Barbara D'Urso replica così

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

colpisce ancora. Il piccolo di casa Ferragnez ormai è una webstar e le sue espressioni buffe fanno impazzire i fan.condividono i momenti più teneri e divertenti sulle stories di Instagram e qualche giorno fa hanno postato anche l'ultima "passione" di Leone:Ma andiamo con ordine.Chiara e Fedez stanno trascorrendo una serata in casa con il figlioletto, quando il rapper inizia a far vedere al piccolo spezzoni di programmi di diverso tipo. Leone impazzisce e sorride per Peppa Pig, ma quando inizia la sigla di Pomeriggio 5 fa un'espressione di sorpresa. Fedez commenta: «».E arriva la replica di Barbara. La conduttrice commenta sia sui social che in diretta: «». Secondo alcuni rumors, tra lei e Fedez non sarebbe mai corso buon sangue. Che l'ascia di guerra sia sotterrata? Staremo a vedere.