Ferragnez, la nuova docu-serie della famiglia più social d'Italia? Follower divisi

«Ferragnez 2023» può essere solo una didascalia della foto che hanno pubblicato su Instagram Fedez e Chiara Ferragni insieme ai piccoli Vitto e Leone. Ma, in realtà, potrebbe essere il preludio della nuova serie Amazon Prime che racconta la vita della coppia più seguita sui social. L'imprenditrice digitale e il rapper ormai filmano tutto quello che succede: dalla mattina appena si svegliano alla sera quando vanno a dormire, festività, feste in famiglia e primi passi dei figli. E dopo il grande successo della prima docu-serie ecco che arriva la seconda. Tra i numerosi utenti che seguono la coppia c'è chi attente trepidante le nuove puntate e chi, invece, è stanco di vederli ovunque. Il pubblico, insomma, si divide.

«Quando esce la serie?» chiede un utente, «Aspettiamo la serie», «Bellissimi» si legge ancora. Ma scorrendo, i commenti degli hater sono tanti: «A me fanno cagare», scrive un follower e ancora: «Avete rotto il c***o». Come spesso accade, i Ferragnez ricevono molto affetto, ma c'è sempre chi non approva le scelte dei due vip di apparire h24 sui social.

La nuova casa

Presto, i Ferragnez andranno a vivere nella nuova casa. L'appartamento in cui vivono ormai da anni è in affitto e la coppia, dopo la nascita di Vittoria, ha deciso di comprare casa. La famiglia si trasferirà a pochi passi da dove vive adesso. L'appartemento in cui andranno è pronto e sarà molto più grande dell'attuale in modo da garantire maggiore spazio per tutti. Nel corso dei mesi Federico e Chiara hanno più volte mostrato sui loro profili le immagini del loro appartamento, che ha già conquistato il cuore del web. Recentemente Fedez, in una diretta su Instagram, ha rivelato che la famiglia potrebbe trasferirsi tra agosto e settembre 2023. Lo stabile pare sarà pronto a breve e la coppia non vede l'ora di trasferirsi.

