Fedez e il 'primo crush' di Vittoria: «Ha una cotta per Luis Sal». Cosa fa la bimba quando lo vede VIDEO

«La prima crush non si scorda mai», scrive papà Fedez pubblicando un video della figlia Vittoria e dell'amico Luis Sal sul suo seguitissimo profilo Instagram. La piccola di casa Ferragnez, infatti, avrebbe strane reazioni in compagnia dello youtuber, la maggior parte raccolte in un filmato esilarante con il brano anni Ottanta No More “I Love You’s” di Annie Lennox in sottofondo.

La secondogenita di Chiara Ferragni ride e si emoziona quando vede Luis Sal. Già ieri, in occasione del party per il compleanno dell'imprenditrice digitale, Fedez aveva mostrato nelle stories le buffe reazioni della bambina di un anno al cospetto dello youtuber.

Reazioni tipiche di chi ha una cotta. Le immagini hanno divertito i fan e spinto il cantante a montare un filmato stile anni Ottanta con la piccola e Luis che ballano e si divertono. Tanti i commenti dei followers e dei vip. «La prima crush non si scorda mai», appunto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 13:12

