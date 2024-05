Fedez beccato con una bionda in discoteca a Montecarlo (e non è Garance Authié): chi è Violeta Toloba

di Dajana Mrruku

Fisico snello, alta e bionda: Chiara Ferragni o Garance Authié o Ludovica Di Gresy? Nessuna delle tre. Fedez è stato avvistato con un'altra ragazza bionda in discoteca, ma mentre tutti pensavano che fosse la modella francese Garace, la sua identità veniva presto allo scoperto, rivelando un'altra ragazza del tutto nuova.

Mentre continua il flirt tra il rapper e la modella francese conosciuta al GP di Monaco, la foto che ritraeva Fedez e una ragazza bionda di spalle assume un nuovo significato e una nuova identità. Secondo quello che riporta Very Inutil People, lei si chiama Violeta Toloba e si trovava anche lei a Monaco per assistere al Gran Premio. I due si sono incontrati qualche sera prima dell'uscita "ufficiale" tra Fedez e Garance.

Violeta Toloba, chi è la bionda nella foto con Fedez

Violeta Pereira Toloba è il nome della modella spagnola che è stata avvistata in dolce compagnia di Fedez il 23 maggio, qualche sera prima dell'incontro e del video del rapper con Garance Authié.

Non si sa molto sull'identità di Violeta, ma dal profilo Instagram, dove conta poco meno di 3mila follower, si può ben notare che ama viaggiare ed è stata recentemente anche al Coachella, negli stessi giorni in cui era presente anche Fedez. Very Inutil People rivela che nel video in discoteca dove Fedez bacia una ragazza, condiviso da Dillinger News non ci sia Garance Authié, bensì Violeta Toloba che sarebbe stata, così, vittima di uno scambio di identità.

Cosa è successo?

«La ragazza nel video del bacio in discoteca con Fedez non è Garance Authié, ma la modella spagnola Violeta Toloba.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 12:44

