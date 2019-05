Fedez si annoia, toccatine hot alla moglie Chiara Ferragni durante il viaggio in macchina

Giovedì 30 Maggio 2019, 19:52

In viaggio per le strade di Los Angeles su una macchina, unannoiato rompe la monotonia con una toccatina hot alla moglie. La coppia è partita per l’America insieme al figlio Leo e tra un impegno di lavoro e l’altro non dimentica mai di regalare qualche momento privato e divertente ai suoi follower.Il grande protagonista dei rispettivi account social a dire il vero è proprio il piccolo Leo, con cui tanto Chiara quanto Federico (vero nome del rapper) giocano divertiti e trascorrono molto tempo, ma appunto non mancano siparietti divertenti come quello presente nelle stories della Ferragni.Seduto sul sedile posteriore della vettura, Fedez fa i dispetti alla mogliettina: così pensa bene di toccare la moglie, evidentemente sovrappensiero mentre guarda il panorama del finestrino. Chiara sobbalza e si gira immediatamente verso il marito con aria di divertito rimprovero, poi quando si accorge della presenza dell’obbiettivo dello smartphone scoppia in una sonora risata, accompagnata dall'ex giudice di XFactor contento per la riuscita dello scherzo.