Fedez con lo smalto, l'attacco dell'assessora leghista: «Se dovessi vedere mio figlio...». Il rapper risponde così

Fedez, la notizia del lancio di una linea di smalti non è passata inosservata. Né ai fan, che hanno iniziato a preordinarli, né ai detrattori del cantante e marito di Chiara Ferragni, tra cui compaiono alcuni politici. Proprio con una rappresentante istituzionale c'è stato uno scontro a distanza: ecco cos'è successo.

Una giovane di Macerata, in un post poi cancellato, aveva pubblicato il link a una notizia sulla linea di smalti firmata Fedez. La ragazza aveva commentato così: «Se esiste un Dio, che intervenga». Nello stesso post su Facebook, l'autrice aveva menzionato anche un'amica, Laura Laviano, che nel comune marchigiano è assessora al Commercio per la Lega.

Il duro commento dell'assessora leghista non si è fatto attendere. «Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori casa» - le parole di Laura Laviano - «Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le palle le hanno perse?».

Il commento di Laura Laviano non è sfuggito a Fedez, che ha deciso di replicare per le rime in alcune 'stories' su Instagram. «Mi spiace per il figlio, più che altro», scrive il cantante. Che poi lancia un gioco: «Indoviniamo il partito». Il riferimento è all'appartenenza dell'assessora maceratese alla Lega, di cui fanno parte altri politici con cui Fedez ha recentemente polemizzato, tra cui il senatore ultracattolico Simone Pillon che lo aveva attaccato per una diretta con Alessandro Zan, il deputato che ha proposto il ddl sull'omotransfobia.

La replica di Fedez a Laura Laviano si conclude poi con un video in cui il cantante, prima di esibire un dito medio, afferma: «È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa. Non capisco cosa li mandi in tilt di un semplice smalto. Guardatelo, è fantastico».

