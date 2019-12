Chiara Ferragni, Fedez in lacrime: «Rischio la sclerosi multipla». La rivelazione dopo gli esami

Giovedì 5 Dicembre 2019, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapper milanese, marito di, è stato ospite della prima puntata del programma di Peter Gomez, La Confessione, (in onda stasera su Nove) e ha parlato di una scoperta avvenuta dopo un controllo medico. Scoperta che ha cambiato le priorità della sua vita.Il sito Il Fattoquotidiano ha condiviso un video che fa da anticipazione. Ecco le parole di Fedez: «Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero».Fedez continua commosso: «Ti trovano questa cosa e ti dicono ‘Guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi.».Nelle stories die che ha fatto alcune rivelazioni per chiudere un cerchio e andare avanti. I fan sono con lui.