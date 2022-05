Fedez, scherzo choc a Chiara Ferragni: lei urla terrorizzata. «Mi stavo annoiando»

Fedez, che scherzo a Chiara Ferragni! Per la influencer un risveglio decisamente poco piacevole, con il marito cantante che ha pensato bene di spaventarla, per noia, nel peggiore dei modi.

«Mi sto annoiando, e quando mi annoio...», esordisce Fedez nelle sue storie di Instagram. Il cantante prende quindi una maschera decisamente spaventosa, utilizzata per le feste di Halloween, e mentre la moglie ancora dorme, prepara il terribile scherzo. Facendo finta di avvicinarsi per darle un bacio, Fedez avvicina la maschera a Chiara Ferragni, che apre gli occhi credendo di trovarsi a tu per tu con il marito ma si spaventa.

«Ma sei scemo?», la reazione di Chiara Ferragni. Fedez si sganascia dalle risate e prova a farsi perdonare: «Ti amo amore mio, ti porto la colazione a letto?». Chiara Ferragni replica, ancora assonnata ma provata dal tremendo risveglio: «Non voglio niente». «Ti sei arrabbiata?», chiede Fedez, che riceva una risposta affermativa. «Dai, era divertente» - insiste Fedez, nonostante la moglie non fosse assolutamente dello stesso parere - «Sì, era divertente!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 13:14

