Fedez, Sammy Basso ospite a Muschio Selvaggio, ma i fan chiedono dove sia Luis Sal

di Redazione web

Fedez ospita Sammy Basso nell'episodio del suo podcast Muschio Selvaggio. Ad annunciarlo è proprio il cantante che pubblica una foto con il biologo italiano affetto da progeria. «Una chiacchierata a 360° sulla Progeria, su cosa vuol dire convivere ogni giorno con una malattia genetica, sulle ultime novità della ricerca e molto molto altro», scrive Sammy Basso su Instagram.

Ma ai fan del podcast, però, pare interessare solo che fine abbia fatto Luis Sal. Vediamo insieme cosa è successo.

Chiara Ferragni, la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri: «Ti senti davvero libera o sei prigioniera del tuo personaggio?»

Fedez e Lazza, il party super esclusivo sullo yacht (pieno di vip) a Monte Carlo: ecco il motivo

Il biologo italiano affetto da progeria è l'ospite del 123esimo episodio del podcast di Fedez. Il cantante torna con un tema molto importante: la malattia.

«Tra le esperienze passate e uno sguardo rivolto verso il futuro, è stato bello incontrare @fedez e @mr.marra e passare un po’ di tempo assieme», ha scritto Sammy Basso, 27enne malato di una patologiala le cui aspettative di vita sono di 20 anni. Si tratta di una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce, ma a cui Sammy Basso resiste e su cui tiene a sensibilizzare.

Nonostante il tema di importanza elevata e di rilievo per una discussione proficua per il dibattito pubblico, i fan del podcast di Fedez si concentrano solo un dettaglio: Luis Sal.

I fan di Muschio selvaggio: «Ma Luis Sal?»

I fan del podcast Muschio Selvaggio continuano a chiedere spiegazioni a Fedez in merito all'assenza di Luis Sal all'interno del suo podcast.

A far partire la polemica è proprio Mr. Marra, il nuovo speaker del podcast che scrive nei commenti: «Vi chiedo solo una gentilezza, anche sotto al video se possibile.

Ma le critiche sono immediatamente partite puntualissime contro Mr. Marra e Fedez. La precisazione, per i fan, non era necessaria, ma considerata la presenza di tale messaggio, si sarebbero aspettati qualche informazione in più in merito alla reiterata assenza di Luis Sal dal podcast.

L'unica cosa che interessa realmente ai fan è: che fine ha fatto il co-conduttore di Muschio Selvaggio?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA