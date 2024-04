Fedez, il rientro in Italia con i figli Leone e Vittoria: «Back in town». Chiara Ferragni rompe il silenzio social?

di Dajana Mrruku

Fedez sta tornando in Italia con i figli Leone e Vittoria. Il rapper ha condiviso alcune storie su Instagram in cui sembra essere in aeroporto e i piccoli abbracciano forte il nonno Franco, che forse rimarrà in America con la moglie e mamma di Fede, Tatiana. È finita la prima vacanza per papà Fedez e i suoi figli dopo la separazione da Chiara Ferragni che, nel frattempo, è scomparsa dai social. Il rientro a casa di Leone e Vittoria sarà il motivo del suo ritorno su Instagram?

Intanto il rapper si può rilassare nella sua nuova casa a Milano, come ha mostrato sulle sue storie: piedi appoggiati al tavolino di vetro nel suo nuovo salotto ancora da arredare.

Il viaggio in aereo

Viaggiare con due bambini piccoli non è sempre facile, soprattutto quando si tratta di tante ore di volo, come quelle da Miami a Milano. Vittoria e Leone, tuttavia, dovranno abituarsi ai continui spostamenti perché diventeranno la quotidianità dopo che mamma Chiara e papà Fedez avranno ufficializzato la separazione.

Nel viaggio di ritorno la piccola Vittoria ha voluto sentirsi a casa per un po', guardando "Mamma ho perso l'aereo", come quando era solita vedere questo film con Leo e i genitori riuniti nel loro attico a CityLife, nella vecchia casa. I figli soffrono sicuramente l'allontanamento dei genitori, ma Fedez e Chiara faranno sicuramente di tutto per non far mancare nulla a Leone e Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA