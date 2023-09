Fedez ricoverato in ospedale, il chirurgo che l'ha operato per il tumore: «Le ulcere? Evento raro, ma può ricapitare»

di Redazione web

Fedez è stato ricoverato nella giornata di ieri in ospedale per un'emorragia interna causata da due ulcere. A spiegare cosa è accaduto è il chirurgo Massimo Falconi che si occcupò dell'intervento di rimozione del tumore al pancreas. Secondo il medico, infatti, si tratta di un evento raro, non è una ricaduta della malattia e non si esclude che possa ricapitare.

Fedez, come sta: l'emorragia, il ricovero in ospedale e le trasfusioni. Cosa è successo

Le parole del chirurgo

Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, con la sua equipe ha asportato un anno e mezzo fa il raro carcinoma neuroendocrino del cantante.

«Come aveva raccontato Federico stesso l’operazione è stata importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino - ha rivelato il chirurgo al Corriere della sera -. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente. Certamente si può vivere bene, come Federico dimostra da splendido testimonial, ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare».

«Può capitare, è un evento relativamente raro - ha continuato Massimo Falcone in merito al ricovero di ieri -. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo cucito, suturato».

Cura e fase di recupero: come sta il rapper

Questa complicanza, che spesso può richiedere un ricovero ospedaliero, viene generalmente risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento. «Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue - ha spiegato il dottore -.

Una corretta alimentazione, poi, secondo quanto riferito dal dottore, è essenziale in quella che è la fase di recupero. Non si può escludere che non ricapiti.

