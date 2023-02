Fedez, Pierluigi Diaco al vetriolo: «Ridicolo, cantasse che gli viene pure bene»

di Redazione Web

Fedez, ancora una volta, al centro delle polemiche. La sua performance al Festival di Sanremo e il bacio sul palco dell'Ariston con Rosa Chemical continuano a far discutere: le voci di chi punta il dito sul web sono inarrestabili, forse anche per questo motivo il rapper ha preso una pausa dai social (ma in tanti credono che il reale motivo sia legato alla presunta crisi di coppia con Chiara Ferragni). A dire la sua sul caso Fedez e polemica Rai, anche Pierluigi Diaco, conduttore di 'BellaMà' su Rai 2 che è stato interpellato da LaPresse sul caso sollevato da un esposto di Carlo Giovanardi.

Cosa ha detto

«Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell'informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant'è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paracullagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità», queste le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di BellaMà.

