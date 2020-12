Fedez pedinato a Milano: «Seguito da un Suv per 15 minuti». Arriva la polizia, fermato un investigatore privato

Fedez pedinato a Milano. Il rapper ha chiamato la polizia mentre tornava a casa dopo essersi accorto di essere seguito da un Suv. Fedez stava tornando a casa, senza la sua guardia del corpo, quando ha deciso di chiamare la polizia che si è presentata sul posto con una pattuglia per effettuare i controlli.

Mentre proseguiva il tragitto lo scorso giovedì, come riporta Il Corriere della Sera, è stata inviata una pattuglia sul luogo che ha fermato la macchina. È emerso che a seguirlo era un investigatore privato che però ha respinto ogni accusa. Fedez sarebbe stato seguito per oltre 15 minuti dal mezzo, quando è intervenuta la polizia è sceso anche il rapper per capire cosa stesse succedendo. Il 19enne nell'auto ha negato di aver seguito il cantante, che furioso avrebbe picchiato sul finestrino.

Fedez e il ragazzo non si conoscono, ma pare che il rapper abbia sentito parlare del padre del giovane che avrebbe, in passato, fatto alcune ricerche su alcune sue società estere. Nessuno dei due ha sporto denuncia ma pare che sia stata avviata un'indagine dopo l'episodio da parte della Questura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Dicembre 2020, 10:50

