Fedez "padre del giorno" con la piccola Vittoria: «Non è come sembra, anzi, sono un eroe»

Fedez si autocelebra, con ironia, "padre del giorno" su Instagram. Tutto merito di un divertente siparietto ideato dal cantante mentre giocava con la figlia, Vittoria.

Fedez "padre del giorno"

"Padre del giorno" è il titolo scelto da Fedez per il siparietto pubblicato nelle proprie 'storie' di Instagram. In tre foto, si vede il cantante giocare con la figlia più piccola, Vittoria, alzandola in alto con le braccia, fino a lanciarla via. Ma per fortuna, non è come sembra.

Fedez: «Sono un eroe»

«Ovviamente è tutto finto, non ho lanciato veramente mia figlia. Non chiamate i servizi sociali, amici. Sta bene, sta mangiando. Tutto ok, tutto ok», spiega a quel punto Fedez, in un video successivo. Sempre scherzoso, il cantante poi aggiunge in un'altra storia: «Comunque se guardate le storie al contrario, salvo la vita a mia figlia. Quindi sono un eroe».

