Fedez torna in ospedale per un controllo: «Non amo le risonanze, mandate good vibes»

Fedez chiede sostegno al suo pubblico. Il rapper, dopo sei mesi dalla rimozione del tumore neuroendocrino al pancreas, deve sostenere oggi, 3 ottobre, una visita di controllo. Il cantante era stato operato, lo scorso 22 marzo, all'ospedale San Raffaele di Milano e l'esito, positivo, era stato documentato sulle storie Instagram. Sono passati diversi mesi, e Fedez ora è tornato a sorridere.

Chiara Ferragni lancia le sue nuove sneakers Eyefly: e il prezzo sorprende. Ecco quanto costano

Chiara Ferragni, un incidente la costringe agli occhiali da sole: «Devo farmi controllare». Cosa è successo

Fedez e Chiara Ferragni a Disneyland: Leone e Vittoria felicissimi, le foto della vacanza a Parigi

Fedez, cosa ha scritto

Fedez deve effettuare una semplice visita di controllo. Già due mesi fa, prima dell'estate, il cantante aveva chiesto supporto ai fan. Tramite una storia Instagram, Fedez si è mostrato col viso coperto dalla mano e ha scritto: «Mi aspetta una bella risonanza magnetica». Poi, un po' preoccupato dalla procedura ha aggiunto: «Che non amo particolarmente, mandate good vibes».

Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, sin dal primo momento ha deciso di confidarsi con i follower raccontando tutte le sue paure legate al tumore. Proprio per questo motivo, non sono mancate le polemiche. Alcuni utenti hanno contestato questa decisione di comunicare sui social un argomento così delicato, che in molti hanno visto come un escamotage per ottenere pubblicità.

Fedez, si è sempre tenuto distante da queste polemiche e non ha mai smesso di aprirsi con i follower. E infatti, a solidarizzare con il rapper e la famiglia sono stati davvero in tanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA