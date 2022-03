Fedez operato, le reazioni sui social: tanti vip sostengono il cantante a distanza

Fedez, l'abbraccio social dopo l'operazione. In seguito al post del cantante, che su Instagram ha rivelato di essere stato operato per l'asportazione di un tumore dal pancreas, in tanti hanno subito mostrato un grande sostegno a distanza.

La prima a commentare, ovviamente, è stata la moglie Chiara Ferragni. Che 'tradisce' la propria milanesità con un romanissimo «Daje amore». Anche la cognata, Valentina Ferragni, ha scritto a Fedez: «Ti aspettiamo». Tra i commenti al post su Instagram ci sono anche quelli di tanti amici e colleghi dei 'Ferragnez': tutti personaggi molto popolari sui social come Tommaso Cassissa, Valentino Bisegna e Matteo Pelusi, Alessio Stigliano, Emanuele Ferrari, Tommaso Zorzi, Michela Giraud, Valentina Pitzalis e Jonathan Bazzi. Cuori a raffica per il cantante, ancora convalescente dopo il delicato intervento.

La suocera di Fedez, Marina Di Guardo, scrive: «Fortissimo Fede». L'amica e collega Francesca Michielin, invece, ha commentato così: «Grande Fede ❤️ daje tutta! Grazie per aver condiviso questo momento complesso! Ti abbraccio». Tanti cuori anche da altri colleghi, come Ghemon, Loredana Bertè, Ariete, Ludwig, Manu Rios, Elisabetta Gregoraci. Tutti personaggi dello spettacolo con cui, in questi anni, Fedez ha condiviso le esperienze più disparate.

Tumore è solo una diagnosi

E la prima terapia è pensare sempre positivo#Fedez 🍀❤️ pic.twitter.com/E44WSbhoBc — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 24, 2022

Non manca chi ha scelto di dedicare un post a Fedez. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha scritto: «Tumore è solo una diagnosi. E la prima terapia è pensare sempre positivo». Anna Paola Concia scrive semplicemente: «Forza Fedez». Il giornalista Gianluigi Nuzzi si rivolge invece così al cantante: «Caro Federico, è bello vederti star meglio e anche noi non vediamo l'ora di rivederti insieme ai tuoi figli. Presto potrai goderti i loro abbracci, buona ripresa».

«Tumore neuroendocrino del pancreas. In queste ore ho letto tanti articoli di giornalisti e blogger che tentavano di indovinare la malattia di Fedez» - la riflessione di Elisa D'Ospina - «Una rincorsa alla notizia con quel voyeurismo morboso nell’ entrare nelle vite altrui. Federico ha appena postato questa foto dando lui stesso il nome del suo mostro».

