Fedez operato, il post di Chiara Ferragni: «Si sta riprendendo, avevamo paura per tutto»

Fedez sta bene. Con un post su Instagram Chiara Ferragni ha aggiornato il social sulle condizione del marito, sottoposto martedì a un’operazione al San Raffaele di Milano per asportare un raro tumore neuroendocrino del pancreas: «Ora si sta riprendendo – ha fatto sapere - e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo».

Fedez operato, il post di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni tranquillizza i social circa le condizioni di salute del marito Fedez, in ospedale per operare un raro tumore neuroendocrino del pancreas: «L'operazione di martedì è andata bene – ha fatto sapere in un post - ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni».

Nella foto del post condiviso Chiara abbraccia Fedez sul letto d’ospedale prima dell'intervento: «Questa foto - scrive l'influencer - è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia». La Ferragni ha poi ringraziato «tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ci hanno aiutato e detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza».

Numerosi i commenti e i like all’attesa condivisione, fra cui spicca proprio quello di Fedez che lascia sulla bacheca un romantico “Ti amo”, seguito da un cuore.

