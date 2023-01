Chiara Ferragni, Fedez e il nuovo tatuaggio sulla schiena: «L’araba fenice...»

Nuovo tattuaggio per Fedez. La sua schiena ormai è al completo: l'ultimo disegno che il rapper si è voluto tatuare è più che artistico. «L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli» scrive il rapper in un post su Instagram dove è nudo, di spalle, e sfodera il nuovo tatuaggio coloratissimo e dal senso ricercato e profondo. E alla fine, il marito di Chiara Ferragni scrive una dolce dedica per i figli: «Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria».

Pioggia di commenti di piena ammirazione per il nuovo "capolavoro" disegnato sulla schiena di Fedez. In prima linea la moglie Chiara Ferragni commenta con una semplice emoticon di mani che pregano. E ancora vip amici del cantante e follower innamorati della sua musica e della sua forza, scrivono: «Wow», «Madonna che spettacolo», «La Fenice dei Bayblade» e ancora: «Ammazza che papiro».

Countdown

E, intanto, Chiara Ferragni è già al lavoro per la conduzione del Festival di Sanremo che si avvicina sempre di più. L'imprenditrice digitale è stata confermata come la co-conduttrice accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi durante la prima e l'ultima serata. La curiosità attorno all'influncer, regina di Instagram, cresce sempre di più, in particolare i telespettatori si chiedono ormai da giorni cosa la Ferragni deciderà di indossare per sfilare sul palco della kermesse canora, giunta ormai alle sua 73esima edizione. Oggi, in occasione dello shooting fotografico, Chiara ne ha dato un assaggio.

Il video choc

Chiara Ferragni ha condiviso un video in cui indossa degli stivali con platform. Niente di particolare o esagerato a dirla così, ma a far scalpore tra i commenti è stata la lunghezza del platform, considerata dagli utenti «estremamente esagerata» soprattutto per un contesto come quello sanremese. «Guardatemi mentre divento alta più di due metri indossando questi stivali con platform», ha scritto la Ferragni a corredo del video.

