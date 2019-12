Fedez nudo, Chiara Ferragni pubblica su Instagram la foto vietata ai minori di 18 anni

Martedì 24 Dicembre 2019, 13:13

pubblica sulaUndella fashion blogger immortala il marito come mamma lo ha fatto con il lato B coperto solo dal bollino VM18. «», l'accusa scherzosamente rivolta dalla Ferragni a Fedez, colpevole di "infilarsi" sempre nelle foto social della mogliettina.Neanche a dirlo la foto ha riscosso un grandissimo successo, ma anche qualche piccola delusione tra le fan al femminile: «Perché vietato ai minori di 18 anni? È solo un cu**tto». Per gli uomini invece inevitabili le richieste: «Senza offesa per Fedez, ma preferiamo te», rivolto a Chiara Ferragni.Come raccontano le numerose foto e le stories sui social i Ferragnez in questi giorni stanno passando le vacanze di Natale con il piccolo Leone sulle Dolomiti, a Madonna di Campiglio, in un albergo extralusso, il Lefay Resort & Spa Dolomiti.