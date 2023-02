Fedez, "Muschio Selvaggio" si trasferisce a Sanremo. E dai social arrivano le critiche

di Redazione web

News e ancora news per Fedez. «Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo dal 7 febbraio alle 18,45 su Rai Due» annuncia il marito di Chiara Ferragni in un post sulla pagina ufficiale di Instagram. Il rapper e il suo socio Luis Sal porteranno il loro noto podcast al Festival della canzone italiana per tutta la settimana della competizione. E' non è tutto.

Fedez duetterà nella serata di venerdì 10 con J-Ax, che è in gara. Insomma un ritorno in grande stile per il rapper che, però, è stato duramente criticato nei commenti per aver fatto ritorno in Rai. E' noto, infatti, che Fedez abbia avuto un grosso screzio con l'emittente pubblica a seguito della polemica sul Ddl Zan al concertone del 1° maggio 2021. Da quelle dichiarazioni scoppiò un grosso caso mediatico per cui ora in molti l'hanno duramente attaccato nei commenti. «Dopo aver parlato della rai come m***a per anni», «Fedez prima attacca poi collabora» si legge nei commenti.

«Certo che fedez sei proprio assurdo ,prima parli malissimo della Rai e che ti censura e poi..» si legge sotto il post e ancora: «un'altalena di ipocrisia», «ma Fedez non stava in causa con la Rai?», «Il potere dei soldi proprio, davanti ai soldi non si guarda indietro».

Il grande ritorno

I fan sono in trepidante attesa per la reunion sul palco dell'Ariston di Fedez e J-Ax. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha ripreso la story di J-Ax, ormai un collega e amico ritrovato, che mostra una piccola parte dello spartito del Medley che insieme faranno sul palco dell'Ariston. Dalla foto si vede soltanto una parte di una riga di pentagramma con delle pause, ma senza note. Non è possibile capire la melodia, i tempi e, quindi, le canzoni in cui ci cimenteranno i due rapper. Il marito di Chiara Ferragni presto tornerà sul palco del Festival di Sanremo, lo stesso dove alcuni hanno fa ha rischiato di essere squalificato, insieme a Francesca Michielin, per lo spoiler di una parte della canzone pubblicata per sbaglio su Instagram.

Il divertimento in casa Ferragnez

Ma prima della tensione di Sanremo, i Ferragnez si concedono momenti di divertimento. Che Chiara Ferragni e Fedez siano uno spasso ormai lo sanno tutti. Non a caso, Prime Video ha realizzato una docuserie sulla famiglia Ferragnez che ha riscosso così tanto successo da mettere in cantiere una seconda stagione. Con i loro teatrini divertenti l'imprenditrice digitale e il rapper intrattengono sempre la numerosa community di fan che li segue ogni giorno. Sempre in attesa, però, dei loro contenuti preferiti, ossia quelli con Leone e Vittoria, i due figli della coppia più influencer d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti di un siparietto che ha fatto divertire i fan della coppia: con un filmato pubblicato su Instagram i due si sono cimentati in una lezione di yoga. Ma non una classica lezione seguita da un professionista.

