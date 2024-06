Fedez, l'addio a Muschio Selvaggio: «Io e Mr Marra abbiamo deciso di rinunciare, visione di Luis Sal troppo lontana dalla nostra»

di Redazione web

Fedez e Mr Marra (al secolo Davide Marra) hanno condotto insieme Muschio Selvaggio da maggio 2023 a marzo 2024, poi, alla conduzione di uno dei podcast più famosi d'Italia, è tornato Luis Sal, ex collega ed ex amico, con cui il rapper aveva discusso in passato proprio a causa del programma radiofonico. Nelle sue ultime storie Instagram, Fedez ha spiegato ai suoi follower il motivo per cui lui e Mr Marra hanno deciso di rinunciare al podcast.

L'annuncio di Fedez

Nelle sue storie Instagram a sfondo nero, Fedez ha scritto: «Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello che soddisfava le nostre ambizioni, ci siamo ritrovati a dover lasciare la conduzione nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione.

I contenuti di Fedez e Mr Marra

Effettivamente la versione attuale di Muschio Selvaggio condotta da Luis Sal non sembra entusiasmare più di tanto gli ascoltatori che, invece, nei mesi scorsi si erano appassionati alle tematiche proposte da Fedez e da Mr Marra e al loro modo di interagire con gli ospiti. Quando il rapper fece una sorpresa in radio a Giuseppe Cruciani, quest'ultimo gli disse: «Muschio Selvaggio? Adesso non se po' vedè, ma non lo seguo. Prima uscivano spezzoni, ma ancora va in onda? Io comunque non ho nulla contro Luis Sal».

