Fedez furioso su Instagram, la risposta di Mario Giordano: «Nessuna inchiesta su di te». E lui replica così

Dopo un lungo silenzio post Festival di Sanremo, Fedez torna a parlare: ma non lo fa rompendo il silenzio sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma per un lungo e durissimo sfogo contro una trasmissione tv di Mediaset. Nel mirino del rapper, nelle stories di Instagram di ieri, è finito Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano: secondo Fedez - che ha postato anche l'audio di un pezzo di telefonata - un'inviata sta facendo un'inchiesta chiedendo ai suoi amici di infanzia se il rapper è omosessuale.

Fedez contro Fuori dal coro

Lo sfogo di Fedez è violentissimo, tra insulti e riferimenti sessuali al conduttore. «Perché fate queste inchieste, forse vi ho fatto innervosire quando ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli?», dice in riferimento alla foto del sottosegretario Bignami, vestito da nazista, foto strappata in diretta durante il Festival. Da Mediaset però smentiscono: su Twitter il profilo ufficiale di Fuori dal coro assicura che nessuna loro giornalista sta lavorando su un'inchiesta sulla presunta omosessualità di Fedez.

La risposta di Mario Giordano

In un tweet firmato dallo stesso Mario Giordano, si legge: «Caro Fedez, ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla Sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti». Il cantante però non crede a questa versione, e rilancia: prima posta lo screen con un lapidario "ahahahah", poi reposta il pezzo di telefonata in cui la giornalista dice «andrà in onda a Fuori dal coro...». Chi avrà ragione?

