Fedez contro Mario Giordano, le critiche: «Gli inclusivi che bullizzano scimmiottando voce effemminata. Chieda scusa»

Il ritorno di Fedez sui social dopo il Festival di Sanremo, seppur breve, continua a far discutere (anche se non ha dato ulteriori dettagli rispetto alla presunta crisi matrimoniale con Chiara Ferragni). Il rapper si è scagliato contro i giornalisti del programma di Retequattro «Fuori dal Coro», insultando personalmente il conduttore Mario Giordano, per una inchiesta sulla presunta omosessualità dell'artista. Giordano ha smentito personalmente la realizzazione di una simile inchiesta, e in difesa del giornalista si sono schierate le voci di chi invoca delle scuse.

Rita Dalla Chiesa

«Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l'atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini». Lo scrive su Twitter, Rita Dalla Chiesa, già conduttrice televisiva e attuale deputata di Forza Italia.

Credo che #fedez debba chiedere scusa a @mariogiordano5 . Per i toni, per l’atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 19, 2023

Hoara Borselli

«Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano. Giù le mani da Giordano!» Così la giornalista Hoara Borselli ha commentato su Twitter l'attacco di Fedez al conduttore di 'Fuori dal coro'. Per poi aggiungere in un secondo tweet: «Ma poi la verità da cogliere è che Fedez, che si racconta così sensibile alle cause Lgbtq, che si erge a convinto paladino dei diritti, spercula Giordano chiedendo se ha le palle, scimmiottando la voce effemminata. Capite le contraddizione e l'ipocrisia?».

Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano.

GIÙ LE MANI DA GIORDANO!!@mariogiordano5 #Fedez #Giordano #Fuoridalcoro pic.twitter.com/W3Lm8uPRd2 — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) February 19, 2023

Marcello Foa

«Fedez sempre più piccolo, Mario Giordano sempre più grande. E non c'è altro da aggiungere». Lo scrive su Twitter l'ex presidente della Rai, Marcello Foa.

#Fedez sempre più piccolo, @mariogiordano5 sempre più grande. E non c’è altro da aggiungere — Marcello Foa (@MarcelloFoa) February 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 10:36

