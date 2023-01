Fedez, Marcell Jacobs furioso: «Mi sono affidato alla sua società ma di me non gliene fregava nulla»

di Redazione web

Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, è letteralmente furioso con Fedez. Il velocista ha recentemente rilasciato un'intervista scottante a La Stampa in cui racconta i rapporti di lavoro che sono intercorsi con il rapper marito di Chiara Ferragni. Ciò che a Jacobs proprio non è andato giù, è stato il modo in cui la società di Fedez, che avrebbe dovuto occuparsi della sua immagine al di fuori della pista da corsa, se ne è lavata le mani. Il velocista non si è proprio risparmiato.

La rabbia di Jacobs

Nell'intervista a La Stampa traspare tutta la rabbia di Marcell Jacobs nei confronti di Fedez. Queste le parole del corridore: «Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez. Mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti per i miei risultati, invece quando ho vinto a Tokyo mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente».

La non risposta di Fedez

Stranamente Fedez o Chiara Ferragni non si sono ancora esposti (almeno pubblicamente) in merito alla questione. Di solito il rapper non ha problemi a rispondere ad un attacco pubblico con altrettante storie sul proprio profilo Instagram.

