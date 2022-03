Fedez e l'annuncio choc, le commosse reazioni social (anche dei vip) e i terribili commenti degli haters

Gli amici o, perlomeno, i fan si vedono nel momento del bisogno. A poche ore dall'annuncio choc di Fedez, che su Instagram ha ammesso con la voce rotta dall'emozione di avere «un problema di salute», il web si è popolato di messaggi a supporto del cantante.

Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) March 17, 2022

Un grande abbraccio a @Fedez !

Tanta forza e tanto coraggio!

Ti voglio bene ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 17, 2022

Fedez malato, la reazione del web

Le reazioni social sono state di vicinanza e affetto da parte del pubblico, che ha accolto la notizia con grande dispiacere e ha cercato di incoraggiare il marito di Chiara Ferragni a farsi forza e a non perdere le speranze. «Sei un LEONE e il tuo coraggio sarà la tua VITTORIA. Siamo tutti con te» scrive MissAntropa. «Forza Fedez, supererai tutto quello che ti sta accadendo, anche grazie all’amore della tua famiglia» commenta un'altra utente.

Fedez annuncia di essere malato, le parole dei vip e della moglie Chiara Ferragni

Il sostegno a Fedez è arrivato anche dal mondo dei vip. «Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica» ha twittato Antonella Clerici. «Un grande abbraccio a @Fedez! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene» ha aggiunto Emma Marrone. Non sono mancate naturalmente le parole di Chiara Ferragni, che su Instagram ha condiviso una foto con il marito e il figlio Leone, accanto a una dedica speciale: «L'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e presto starai bene, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto tanto».

Fedez, le parole degli haters

Tra i commenti sono spuntati anche i tweet di alcuni haters – per fortuna pochi a fronte del grande sostegno ricevuto sul web – che in alcuni casi gli hanno augurato il peggio, in altri hanno sottolineato come abbia denaro a sufficienza per curarsi. Altri ancora hanno polemizzato con la decisione di Fedez di portare sui social un problema di salute così serio. «In tanti anni di militanza social mi è capitato di imbattermi in gravi problemi di salute, tutti presi in tempo e con esito positivo. La cosa strana è che non ho mai sentito il bisogno di condividerli su Instagram. Eppure sono guarito lo stesso» ha scritto Marco Salvati.

«Mah che sia più chiaro su che problema di salute ha dal momento che si è sentito di dichiararlo ai social. Inutile giudicare ora, gli auguro di guarire e mi auguro che non sia solo vittimismo per rispetto di chi ha problemi piu seri e non ha i soldi per curarsi» ha scritto un altro utente. «Con tanto rispetto per #fedez ma questa preoccupazione per lui rispecchia l'italiano medio. Ci si preoccupa per un cantante e non per quello che succede nel mondo» ha commentato Claudia Giarratana. A tutti loro la migliore risposta l'ha data un altro utente su Twitter che ha scritto: «Se nelle stories di #Fedez vedete solo un vip straricco e non un padre di due figli spaventato, il problema è vostro. O tuttalpiù dei vostri genitori che con voi hanno fatto un lavoro di una inettitudine totale».

