Fedez, l'annuncio ufficiale: «Riparte Lol 3». Ecco la data d'inizio e il cast completo

Countdown per Lol 3. Ormai è ufficiale: la terza stagione del programma comico più amato degli ultimi tempi ritorna, a grande richiesta. E, ad annunciarlo, è proprio il conduttore Fedez. Nelle sue stories Instagram, il marito di Chiara Ferragni pubblica una parte del video della pagina ufficiale di Prime Video, piattaforma dove sarà trasmesso il format, rendendo ufficiale la notizia: «Ci vediamo il 9 marzo con la nuova stagione di Lol 3».

Nel video che sancisce la riapartenza per il terzo anno consecutivo di Lol, si vedono i volti noti che fanno parte del cast di questa edizione. Brenda Lodigiani, Luigi Luciano, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Maccio Capatonda, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi e Nino Frassica.

Ma il rapper non sarà da solo al timone del format. Un grande ritorno lo affiancherà per tutte le puntate: Frank Matano. Il comico amatissimo dalla prima stagione, fa il suo ritorno ma non come concorrente, bensì come co-conduttore del programma. Una coppia perfetta, si potrebbe dire, vista l'intesa che si è creata dalla prima edizione tra Fedez e Frank. Attesissime le nuove puntata di Lol che, da subito, ha divertito e appassionato i telespettatori diventando uno dei programmi più visti.

I commenti degli utenti

Tantissimi i commenti sotto il post della pagina ufficiale di Pirime da parte degli utenti che non vedono l'ora che il programma cominci. «Come si fa a non ridere», «io vedo Frassica e rido già», «lo aspetto con ansia per ricredermi e soprattutto ridere ridere perché ne abbiamo bisogno», si legge e ancora: «Non vedo l'ora», «Lo stavo aspettando!!», «Comincio a fare il countdown».

