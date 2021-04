Fedez, lite "furiosa" con Leone. Il bimbo va fuori di sé: «Non lo devi fare». Il rapper incredulo: «Mi sento in colpa...»

Fedez , lite "furiosa" con Leone. Il bimbo va su tutte le furie: «Non lo devi fare». Il rapper incredulo: «Mi sento in colpa...». Sulle stories di Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha documentato un battibecco con il primogenito. Leone - che con le sue ormai celebri espressioni fa impazzire i follower di mamma Chiara e papà Federico - ha rimproverato il genitore per un comportamento, a suo dire, sbagliato.

Nel video, il bimbo di tre anni, con con tono serio e deciso, dice a Fedez: «Non mi devi viziare, non si vizia. Non mi devi più viziare». Il papà rimane spiazzato. Poi, in un video successivo, il rapper ci riprova: «Ti posso viziare solo un po'?». Ma Leone si offende: «Non si vizia, non si fa». Il papà interito commenta: «Mi sento un po' in colpa...».

L'epilogo della tenera discussione, qualche ora dopo. Leone è sul seggiolone, intento a mangiare la cena. Arriva mamma Chiara Ferragni con un pupazzetto in regalo. A quel punto, Fedez sbotta: «Ma la mamma ti sta viziando, ti ha appena regalato un pupazzetto». Ma l'imprenditrice digitale lo corregge ironica: «La mamma non vizia mai, lo avevamo ordinato tanto tempo fa». Leone chiosa furbetto, con il nuovo gioco: «La mamma non vizia e io mangio tutta la pappa». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 11:19

