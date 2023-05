Fedez, lo sketch con Leone vestito da spiderman. L'ironia del rapper: «Ho rubato la borsa di un'anziana signora!»

di Redazione Web

Continuano le gag in casa Ferragnez. I numerosi fan della coppia più social di tutte sono abituati a vedere Fedez e il figlio Leone in preda a scherzi, spesso anche a mamma Chiara Ferragni. Ed ecco che appare nelle stories di Fedez un piccolo Spiderman, che è Leone travestito dal suo personaggio preferito. Per creare uno sketch, Leone prende la borsa della madre e fa finta di portarla via. «Che fai rubi le borse?» chiede papà Fedez e Leone propone: «Facciamo finta che tu hai rubato questa borsa e io la salvo?» propone Leone. Ed ecco che l'ironia del rapper viene subito fuori...

La scenetta

«Spiderman ho rubato la borsa di un'anziana signora!» dice Fedez riferendosi alla moglie che lancia contro di lui un urlo. «Aiutami spiderman che papà ha rubato la borsa della mamma», dice dall'altra stanza Chiara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 23:08

