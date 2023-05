Fedez, la posa di Leone è 'professional': «Ciao sono Lello, impiegato del mese. Non vendo sogni ma solide realtà»

di Redazione Web

Leone al top. Fedez fa divertire i fan ironizzando su una posa del figlioletto Leone. Ha fatto sorridere molto lo sketch di Fedez sul figlio Leone che ha scelto una simpatica posa per uno scatto ad hoc. In smoking nero e papillon, il primogenito dei Ferragnez sorride all’obiettivo ma il suo sguardo racconta altro. «Ciao sono Lello e ho fondato una start up» esordisce il rapper sorridendo.

Le interpretazioni

Nelle stories successive, infatti, Fedez continua a scherzare sulla posa del piccolo Leo con altri accostamenti. «Miglior impiegato del mese» continua il marito di Chiara e ancora: «Questa è la posa da "ti vendo un videocorso su come diventare ricco"». Ridendo, Fedez non si arresta e continua con le interpretazioni: «Lello non vendo sogni ma solide realtà - Lello 2023». Insomma, si è scatenato il rapper di fronte alla foto del suo primogenito che ha suscitato ilarità in tutti i fan.

