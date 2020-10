Fedez, Leone gioca e si fa male: «Ecco il riassunto di questo 2020». I milioni di followers dei Ferragnez amano seguire la quotidianità dei loro beniamini e sono affezionati al piccolo Leo e alle sue avventure. Oggi il cantante, che ama giocare e divertirsi con il figlio, ha condiviso nelle stories di Instagram un piccolo incidente, frequente per i bambini di quell'età. I due stavano girando per il salotto a bordo di due macchinine quando Leone si è fatto male al piede ed è scoppiato a piangere.

Il papà ha commentato scrivendo nelle stories «Ecco il riassunto di questo 2020». Un po' di ironia per sdrammatizzare non soltanto un fatto normalissimo, ma anche le vicende di un anno che finirà nella storia. Al piccolo Leone non è successo niente di grave e il pianto si è interrotto poco dopo tra le braccia di Fedez.

Le attività del bambino sono seguitissime. Nelle stories precedenti, Papà Fedez gli aveva insegnato il gioco della playstation dedicato al basket, Nba, ed era rimasto impressionato dal suo primo canestro. «Non ci credo, dammi il cinque», ha detto Fedez.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 18:56

