Fedez e Leone cantano insieme Sapore e improvvisano un po' di beatbox

Fedez e Leone duo da favola. Oltre a occhi azzurri e chioma bionda, il piccolo di casa Ferragni ha ereditato anche le doti artistiche del papà, che ieri sera sul divano lo ha messo alla prova con il suo tormentone Sapore.

Nell'ultimo video pubblicato su Instagram, Fedez cerca di distrarre il figlio Leone, costretto a casa per un po' di raffreddore. «Siamo la gang dell'aerosol, non ci sfidare», scherza il cantante rivolgendosi alla telecamera. Nella clip successiva, tenendo per mano il bambino, il marito di Chiara Ferragni ripropone al piccolo una versione soft del suo ultimo singolo Sapore.

Trascinato dall'entusiasmo del padre, Leone si fa forza e incomincia a canticchiare il motivetto: «Poi ci siamo lasciati... e poi ci siamo baciati... mi lasci sempre un buon Sapore, mi lasci sempre un buon Sapore...». A quel punto il bimbo, incalzato da Fedez, improvvisa un po' di beatbox per la gioia del papà.

Non è la prima volta che Leone dà prova di conoscere le canzoni del padre. Pochi giorni fa il bambino era stato sorpreso in macchina a cantare Bella storia. «Non ci credo...» aveva commentato emozionata Chiara Ferragni, documentando tutto sui social, per la gioia dei fan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 19:22

