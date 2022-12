Fedez, lato B in primo piano per l'addio (alternativo) al 2022: «Baciami il c...»

di Redazione web

Fedez mostra il lato B per dire addio al 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno. Il rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni sta trascorrendo le ultime ore di questo anno insieme agli amici più cari in uno chalet con vista mozzafiato situato a Megève, un piccolo villaggio di circa 3.000 abitanti, in Francia.

Chiara Ferragni, uno slancio di umiltà: «A volte mi chiedo se mi merito le occasioni che mi offrono»

Valentina Ferragni, look sparkling (di cristalli) per la festa dei 30 anni. Selfie dei Ferragnez in ascensore: «Mamma...»

Fedez saluta il 2022, il post commovente: «Anno complesso ma di insegnamento». Un solo rammarico

Il Capodanno dei Ferragnez

I Ferragnez dopo aver trascorso le vacanze natalizie insieme alla famiglia sulle Dolomiti, in Alto Adige, godendosi il meritato riposo tra piste da sci e shooting fotografici in bikini, per Capodanno hanno cambiato meta e si sono spostati in Francia in compagnia di alcuni amici, tra cui Veronica Ferraro e Chiara Biasi, influencer e grandissime amiche di Chiara Ferragni.

Fedez ha condiviso uno scatto che lo ritrae in intimo in una posa che ricorda le classiche foto delle influencer: «2022 baciami il c***», ha scritto il rapper.

Poi spiega: «Comunque sono stato fotografato da delle donne esperte di Instagram e mi hanno fatto la foto da una prospettiva in cui il lato B sembra bellissimo», esordisce Fedez direttamente da una jacuzzi.

Poi fa una giravolta su stesso per mostrare meglio il suo Lato B ai follower e conclude: «Effettivamente... ho un gran bel c*** amici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA