Fedez, lacrime per il video dell'ospedale (per il tumore): «Mi sono ripreso per dare una testimonianza per gli altri, ma soprattutto per me»

Fedez e Chiara Ferragni rivedono The Ferragnez per la prima volta insieme a casa ed è subito pioggia di lacrime. Dopo la première, i due si commuovono a casa nel vivere i momenti più critici dell'ultimo anno trascorso insieme. Il rapper, infatti, non può evitare di emozionarsi nel parlare del suo tumore neuroendocrino al pancreas, sul quale afferma: «La mia paura più grande era non essere ricordato dai miei figli».

Fedez: «Non riesco a riguardarlo senza piangere»

Il rapper ha scoperto a marzo 2022 di avere un tumore al pancreas. La prima puntata de The Ferragnez è interamente dedicata a questo tempo. Rivederla a casa con la moglie Chiara Ferragni è un duro colpo.

«Non lo riguardo spesso perché è un bel pungo allo stomaco. L'ho visto ora e sono ancora più convinto di aver fatto bene ad autoriprendermi con la GoPro. La cosa più banale sarebbe da dire è che l'ho fatto per dare testimonianza ad altri di cosa aspettarsi. Ma la verità è che l'ho fatto principalmente per me», afferma Fedez commosso su Instagram.

Le lacrime dei genitori

Dinanzi ad un tumore, le lacrime sono più che naturali. I genitori di Fedez, nella serie The Ferragnez, spiegano come un evento di questo tipo possa ridimensionare chiunque e non trattengono le lacrime per il figlio: «Pensi sempre possa accadere agli altri», afferma il papà Franco Lucia.

Inizio col botto, in sintesi, per la serie più attesa dai fan della coppia che non possono non condividere, con Fedez e Chiara Ferragni, messaggi di commozione e supporto.

