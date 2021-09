Fedez, la foto con Gigi Hadid scatena la gelosia di Chiara Ferragni: ecco cosa è successo

Fedez posta la foto insieme a Gigi Hadid e rischia la crisi matrimoniale. Non è un mistero per i followers del rapper la sua ammirazione per la bella modella e conoscente della moglie Chiara Ferragni, un'ammirazione che cerca di sottolineare ad ogni evento che li vede ospiti, ultimo tra questi la sfilata di Donatella Versace e Fendi nell'ultimo giorno della Fashion Week di Milano.

Leggi anche > Marcell Jacobs si sposa, l'annuncio social. Chiede la mano di Nicole Daza: «Ha detto si!»

Fedez si è fatto fare una foto insieme a Gigi e ha poi postato lo scatto sul suo profilo Instagram scrivendo: «Giurooo mi fai venire voglia di futuro…ah no!». Il riferimento ironico è evidente. Fedez ha riportato la frase dedicata alla moglie nel suo ultimo successo, ma si è poi corretto non essendo vicino a lui Chiara. Un dettaglio che non è sfuggito però alla Ferragni che sotto ha commentato: «Giuro mi fai venire voglia di divorzio 😂».

Lo scambio di battute ha mandato in fan in delirio e ancora una volta hanno apprezzato l'ironia della coppia. Nelle storie successive di Fedez si vedono lui e Chiara in ascensore che canticchiano proprio il commento di Chiara. Poi però la mattina Fede annuncia che non farà più scatti con Gigi: «Purtroppo questo sarà l'ultimo, visto che lei non mi è sembrata affatto divertita». Forse la modella non ha apprezzato l'ammirazione del rapper, matrimonio al sicuro quindi per Chiara.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA