Marcell Jacobs è famoso da soli due giorni, ma collaborava già con Fedez. La medaglia d'oro olimpica nei 100 metri a Tokyo 2020 e il cantante sono legati da qualche tempo: ecco perché si conoscono. Marcell Jacobs fa parte dell’agenzia DOOM Entertainment, che è proprio di proprietà del marito di Chiara Ferragni.

Marcell Jacobs e Fedez

Quando il velocista ha trionfato gli sono arrivate le congratulazioni da tutta Italia e non solo. Fedez ha manifestato il suo orgoglio nell'aver instaurato un rapporto di collaborazione con lui. Intanto, la vita di Jacobs e della compagna Nicole, anche lei seguita su Instagram dal rapper, sta per cambiare. Arriveranno reality, nuovi lavori e sponsorizzazioni.

Proprio la società di Fedez si occuperà di curare i prossimi impegni dello sportivo. Marcell Jacobs ha dedicato questa importante vittoria all’Italia e alla sua famiglia: «Per chi è questo successo? Per tutta l’Italia che mi ha sostenuto, per la mia famiglia, per i miei figli».

Martedì 3 Agosto 2021

