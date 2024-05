Fedez-Iovino, l'avvocato a La Vita in Diretta: «Non ci risulta che lui sia indagato»

di Dajana Mrruku

Non si parla di altro negli ultimi giorni. Da quando Fedez è tornato single, sembra essere tornato anche alla sua vita di prima. Mentre Chiara Ferragni cerca di passare il più inosservata possibile sui social, pubblicando solo foto di outfit per gli eventi ai quali viene invitata, il rapper è tornato al centro dell'attenzione dopo l'accusa di aggressione ai danni di Cristiano Iovino, nella notte tra il 21 e il 22 aprile.

Fedez indagato

Ma cosa è successo davvero quella notte? Qualche giorno fa è emerso che Fedez sarebbe indagato. Ludovica Di Gresy, la presunta nuova fiamma di Federico, si discolpa e ammette «Io e Fede siamo solo amici, ci frequentiamo da febbraio.

A queste domande ha risposto l'avvocato del rapper raggiunto dai microfoni de La Vita in Diretta.

Le parole dell'avvocato

L'inviata de La Vita in Diretta ha raggiunto l'avvocato di Fedez che ha rilasciato una dichiarazione molto importante che potrebbe smentire ciò che da ore sta circolando online.

«Non abbiamo ricevuto nessuna notifica dalla Procura e non ci risulta che sia indagato. Ci sono indagini in corso e sono sicuro che si farà chiarezza e tutto sarà spiegato», ha detto l'avvocato del rapper, non rilasciando altre dichiarazioni e chiudendo in questo modo la discussione.

