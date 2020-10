Fedez torna su Instagram con il progetto di sostegno allo spettacolo: «Con ristoratori e negozianti la categoria più colpita»

Fedez torna su Instagram per spiegare il suo progetto di solidarietà. Recentemente Fedez aveva lasciato la piattaforma social annunciando appunto l’impegno in un progetto che sarebbe venuto in soccorso alle categorie più colpite dall'ultimo Dpcm per contrastare il Covid, in particolare quella degli artisti e di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Il progetto di Fedez, ancora misterioso, richiede più impegno di quello che pensava: “In questo momento – ha spiegato dalle storie del suo account Instagram - ci sono tantissimi artisti che si sono uniti in questo progetto, con tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. E’ una cosa complessa, con persone impegnate giorno e notte. C’è voglia di fare qualcosa di bello, di dare una mano a questo settore, che con i ristoratori e negozianti sono la categoria più colpita. Dobbiamo lavorare, c’è tanto da fare. Le cose non sono semplici come ci aspettavamo, ma l’annuncio sarà per la prossima settimana: ci metteremo un po’ di più e ringrazio tutti quelli che ne fanno parte”.

Per l’impegno ha sospeso la collaborazione con i brand con cui collabora, che non hanno fatto alcun tipo di problema (“Ci tenevo a ringraziare i brand con cui collaboro che mi hanno dato la possibilità di sospendere la collaborazione per lavorare al progetto, senza fare alcun problema”) e si rende conto che stavolta non potrà cercare il sostegno della popolazione italiana, come fatto in precedenza: “E’ più complesso rispetto alla raccolta fondi fatta con Chiara. A oggi non avrebbe senso chiedere la partecipazione da parte di tutti gli italiani, che col primo lockdown hanno dimostrato tutta la loro solidarietà. Per dare aiuti stavolta dobbiamo muoverci in modo diverso, ma non ci arrendiamo. Molti artisti si stanno spendendo, dai grandi ai piccoli, vogliamo coinvolgere tutti”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 12:37

