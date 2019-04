di Emiliana Costa

Il rapper milanese, in vacanza con la moglie, ha postato una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Nell'immagine,, coperto solo da un cocco nelle parti intime. Immediate le reazioni divertite dei fan. Tra i commenti ne appare uno molto particolare,», cinguetta ironica Lady Facchinetti. Il commento non passa inosservato, conquistando in poco tempo oltreAnche Fedez risponde all'ironica provocazione con una risata.Tra i commenti "degni di nota" anche un utente che gli chiede: «». E Fedez risponde divertito: «». Tra gag e battute social, lo scatto supera gliI Ferragnez colpiscono ancora.