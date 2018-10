Fedez, troppe critiche, via da Instagram. Ma poi il rapper torna al business

di Ida Di Grazia

Fedez mostra la sua nuova Lamborghini su Instagram. E Chiara Ferragni reagisce così

I social danno, i social tolgono. Per i Ferragnez non è un momento semplice. Anzi, su Fedez e Chiara Ferragni si è abbattuta una bufera mediatica senza precedenti che ha costretto il giudice di X Factor a sospendere per quasi tutto il pomeriggio di ieri il suo account Instagram. Salvo tornare dai suoi follower.Ma andiamo con ordine. Mentre lunedì sera su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello Vip, su Instagram veniva trasmesso il compleanno a sorpresa organizzato dalla Ferragni per il marito in un supermercato. Tutti collegati, tantissime le stories dei diretti interessati e degli amici, ma il pubblico si indigna nel vedere «tanto cibo sprecato». Gli account dei Ferragnez vengono sommersi dagli insulti e da chi obietta «non si gioca con il cibo, c'è gente che muore di fame» e così via.La festa finisce, i video che potrebbero maggiormente urtare la sensibilità delle persone vengono prontamente rimossi le polemiche proseguono. Sia la Ferragni che Fedez si scusano: «Non è una festa per esprimere opulenza spiega Fedez - ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna». «Volevamo organizzare una festa speciale a sorpresa per Fede prosegue la Ferragni - l'idea del supermercato ci era piaciuta, la location e tutto il cibo toccato sarebbe stato pagato da noi e avevamo deciso di fare una grossa spesa da donare in beneficenza».Tra una storia e l'altra però Fedez innesca una polemica con Masterchef: «È incredibile che mi debba giusitificare come se avessi ucciso una persona, indignatevi anche quando guardate Masterchef perchè tante materie prime vengono sprecate». Pronta la risposta del cooking show che invita il giudice ad andare nelle cucine di Masterchef Italia: «Così puoi vedere come abbiamo affrontato gli sprechi. Usiamo gli alimenti avanzati nei pasti di produzione o li ridistribuiamo a chi ne ha più bisogno». Nel pomeriggio di ieri improvvisamente l'account Instagram di Fedez è sparito per qualche ora, salvo poi ricomparire nel tardo pomeriggio: contemporaneamente, però, è stato eliminato il tweet di Masterchechef Italia. Che il cantante se la sia presa? Il mistero si infittisce.