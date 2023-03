Fedez, l'inglese perfetto di Leone che dialoga con mamma Chiara Ferragni: «Non sto capendo nulla»

di Redazione web

Leone promosso, Fedez bocciato. Ripete ad alta voce parole e frasi, conversa con mamma Chiara Ferragni: insomma, Leone parla fluidamente l'inglese a soli 4 anni. Mentre Fedez, invece, rimane perplesso ascoltandoli parlare. C'è da sorridere, guardando le stories del rapper che riprende la moglie e il primogenito mentre dialogano sul divano con il libro di inglese. «Mi sento escluso dalla conversazione. Non sto capendo nulla» scrive il rapper sotto il video, scatenando la risata dei follower.

Barbara D'Urso, fuga da teatro: «Devo scappare?» Ecco cosa è successo

Chiara Nasti, la dolce foto con Thiago scatena le critiche dei follower: «Devi sempre mettere in mostra le tue borse». La risposta dell'influencer

Il sereno

E' tornato il sereno nella famiglia Ferragnez. Dopo un periodo di tensione, post Sanremo, e il silenzio social di Fedez, ecco che ora riappaiono insieme più felici che mai. Prima al parco, poi in casa con i bambini e Fedez sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità. A spiegare cosa è successo, nei limiti, è stato proprio il cantante che pochi giorni fa ha smentito i numerosi rumors sulla separazione con Chiara, spiegando di aver attraversato un duro periodo di sofferenza e crisi interiore no dovuto alla moglie.

Il chiarimento

La serata finale del Festival di Sanremo ha segnato uno spartiacque nella famiglia Ferragnez: i due, infatti, sono passati da pubblicare storie su Instagram h24 a sparire totalmente dai social, primo fra tutti Fedez che ultimamente ha dichiarato di non essersi preso cura della sua salute mentale, motivo per il quale si è assentato dai riflettori per diverse settimane. L'imprenditrice digitiale, al contrario, ha continuato a condividere esclusivamente contenuti legati alla sua professione di influencer, ignorando i rumors legati alla presunta crisi. Tuttavia la Ferragni sabato ha rimosso la corrazza di donna forte e perfetta, confessando pubblicamente le sue fragilità. Un'azione che non è andata a genio a chi ha presupposto - ancora una volta - che sia stata una furbata di marketing. Ma qual è la verità?

Le parole di Chiara

«Sanremo è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre» ha detto Chiara. In queste parole, l'imprenditrice analizza le difficoltà vissute dalla famiglia Ferragnez nell'ultimo mese, spiegando anche di aver trovato, dopo diverse fasi di pianto, una nuova forza. Le parole di Chiara, tuttavia, arrivano «puntuali come un orologio svizzero» dopo le storie di Fedez. Il rapper, qualche giorno fa, aveva spiegato che il reale problema del suo malessere è nato quando gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas e che, affidandosi a psicofarmaci «non indicati alla sua condizione», ha ottenuto solo effetti collaterali, tra cui la balbuzie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA