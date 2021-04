Fedez, incidente choc durante le prove. Operaio cade dal soffitto: «Chiamate un medico». Poi accade l'incredibile

Fedez , incidente choc durante le prove: operaio cade dal soffitto: «Chiamate un medico». Ma non è come sembra. Oggi, il marito di Chiara Ferragni , conduttore di "Lol - chi ride è fuori", ha postato sulle stories di Instagram alcuni video delle prove del programma targato Amazon.

Non si tratta, però, di gag inedite dei dieci concorrenti comici. Ma di un fatto inaspettato che sarebbe accaduto, tra una ripresa e l'altra. Nel filmato, Fedez è al telefono e cammina nello studio nel programma. Più in là, operai al lavoro per allestire la scenografia. All'improvviso, però, accade l'incredibile. Un uomo precipita dal soffitto e si schianta a terra. Fedez è terrorizzato e cerca di dare una mano. Mentre gli altri operai chiedono aiuto: «Chiamate un medico». Ma non è come sembra e a Lol chi la fa l'aspetti. Si tratta, infatti, di uno scherzo della squadra del programma al conduttore Fedez. Che dopo aver riso a crepapelle per le battute dei comici di Lol, questa volta è stato lui oggetto della gag.

Con autoironia, il marito di Chiara Ferragni commenta così con Instagram: «La mia faccia mi spezza». Neanche a dirlo, la gag dell'incidente fa il giro del web. Dopo il successo di pubblico, "Lol - chi ride è fuori" colpisce ancora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 18:18

