«Fedez e l'ultima foto con Gigi Hadid», è successo dopo il post e il commento di Chiara Ferragni

Tra la passione di Fedez e la gelosia di Chiara Ferragni, il rapper ha postato sui social network una foto insieme a Gigi Hadid. Fin qui nulla di male, se non fosse per la reazione della moglie e per il fatto che lo stesso Fedez ha annunciato che lui e la modella non faranno mai più foto insieme.

foto: Kikapress; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chiara Ferragni, quanto pagano di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA