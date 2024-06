Fedez lancia frecciatine a Luis Sal per Muschio Selvaggio. Lui non ribatte: era a Edimburgo al concerto di Taylor Swift

di Sara Orlandini

Fedez, proprio qualche giorno fa, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui comunicava ai suoi fan che lui e il collega Mr. Marra avevano deciso di abbandonare il progetto di Muschio Selvaggio perché le idee e le proposte di Luis Sal si allontanavano troppo dalla loro visione. Nelle scorse ore, poi, il rapper ha postato una storia in cui mostra lo schermo di un telefono in cui si legge: «Muschio Selvaggio deve essere gestito da te (Fedez, ndr) con Luis flop». Lo youtuber di Bologna non ha risposto alla provocazione e, forse, aveva un buon motivo per farlo: era al concerto di Taylor Swift.

Luis Sal al concerto di Taylor Swift

Luis Sal è stato all'ultimo concerto che Taylor Swift ha fatto a Edimburgo in Scozia. Lo youtuber ha pubblicato diverse storie, anche ironiche, sul proprio profilo Instagram in cui mostra la performance della cantante statunitense.

Il messaggio di Fedez

Il messaggio che Fedez ha pubblicato qualche giorno fa recitava così: «Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello che soddisfava le nostre ambizioni, ci siamo ritrovati a dover lasciare la conduzione nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA