Fedez, countdown per il festival di Sanremo: «Prepariamo la valigia». Chiara Ferragni diva tra i fan

Pronti, partenzia, via! Fedez è carico per l'avventura al Festival della canzone italiana. «Prepariamo la valigia per Sanremo» scrive nelle sue stories mostrandosi davanti allo specchio in procinto di prepararsi e con la valigia aperta. Mancano due giorni all'inzio della kermesse più attesa d'Italia e l'adrenalina del rapper cresce. Per tutta la settimana, il marito di Chiara Ferragni avrà una postazione fissa col suo podcast "Muschio selvaggio", mentre nella serata di venerdì 10 febbraio, il cantante si esibirà sul palco dell'Ariston duettando con J-Ax, in gara per la 73^ edizione.

Ferragnez a Sanremo

Il countdown è cominciato e quest'anno i Ferragnez saranno a Sanremo per tutta la settimana. La madrina d'eccezione di quest'anno, Chiara, è già arrivata da giorni e sui social girano video dell'accoglienza calorosa dei fan. Fiumi di gente in delirio per l'imprenditrice digitale che, come una vera diva, passa tra di loro sorridendo e firmando autografi.

Le critiche fuori dal palco

Si avvicina l'esordio a Sanremo 2023 per Chiara Ferragni che è stata travolta dalle critiche degli hater che hanno commentato il suo ultimo post su Instagram. Secondo alcuni follower dell'influencer, Chiara sarebbe dimagrita troppo nell'ultimo periodo anche se recentemente ci ha tenuto a specificare di essere in piena salute. La mamma di Leone e Vittoria si sta preparando per esordire sul palco del Teatro Ariston. Tra gli ultimi post che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram, la si vede su una bellissima terrazza sanremese con il mare sullo sfondo. L'influencer è completamente vestita di nero compresi gli accessori che porta con sé. I follower però, si sono preoccupati per il suo aspetto: secondo loro è troppo magra. Alcuni hanno commentato: «Sei dimagrita troppo, eri più bella prima», «Sembri uno scheletro» o ancora: «Ma stai bene?». Chiara non ha risposto a nessun commento.

